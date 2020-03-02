1 марта в Самарском зоопарке отпраздновали «День кошек»
2 марта 2020 10:37
78
В зоопарке представлено 6 видов кошек: амурский тигр, африканский лев, южноамериканский ягуар, канадская пума, дальневосточный леопард, сибирская рысь. Во время экскурсии посетители могли понаблюдать за показательным кормлением льва.
Все ребята пришедшие на мероприятие, могли сделать «Кошачий аквагрим», который предоставили художники детской школы искусств № 3 «Младость», а так же поучаствовать в конкурсах и викторинах о диких и домашних кошках, сообщается в группе зоопарка.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 марта 2020 10:49
Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов. Социум
61
2 марта 2020 10:25
Экспозиция будет работать с 29 февраля по 29 марта. Социум
83
2 марта 2020 09:47
Ему было 53 года. Социум
183
Здравоохранение
1 марта 2020 12:12
Всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Здравоохранение
444
29 февраля 2020 15:15
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи. Здравоохранение
828
28 февраля 2020 19:08
Результаты первого вскрытия умершего от коронавируса показали, что он в основном наносит вред легким Здравоохранение
487
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
757
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
476
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15390
Туризм
1 марта 2020 17:07
Не секрет, что Эльбрус - самый высокий горный массив на большом Кавказе, носящий звание высочайшей точки как России, так и Европы. Туризм
34
28 февраля 2020 07:40Болгария. Города Пловдив и Варна
Курорты Болгарии уже много десятков лет известны гостям страны как недорогие и удобные для пляжного, семейного и восстанавливающего туризма. Туризм
59
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
427
Образование
1 марта 2020 23:11
Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 марта. Образование
395
28 февраля 2020 16:58
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри. Образование
359
28 февраля 2020 13:55
Мероприятие состоялось в рамках празднования 160-летия библиотеки. Образование
312
Культура
2 марта 2020 10:37
Гостям зоопарка провели увлекательную экскурсию о семействе кошачьих. Культура
76
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
573
1 марта 2020 15:37
Вокалистка исполняет как джазовую классику, так и собственные оригинальные композиции и авторские интерпретации стандартов джаза. Культура
378
Мир домашних животных
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
97
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
146
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
394
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
151
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
135
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
166
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
618
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
974
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2979
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1323
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2368
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1819
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
575
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
418
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
659
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
718
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1401
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1893
Мероприятия