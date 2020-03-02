1 марта в Самарском зоопарке отпраздновали «День кошек»

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В зоопарке представлено 6 видов кошек: амурский тигр, африканский лев, южноамериканский ягуар, канадская пума, дальневосточный леопард, сибирская рысь. Во время экскурсии посетители могли понаблюдать за показательным кормлением льва.Все ребята пришедшие на мероприятие, могли сделать «Кошачий аквагрим», который предоставили художники детской школы искусств № 3 «Младость», а так же поучаствовать в конкурсах и викторинах о диких и домашних кошках, сообщается в группе зоопарка.