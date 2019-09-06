7 сентября состоится открытие VI-го Самарского кинофестиваля 70/30

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Об особенностях очередного киносмотра расскажут выпускник ВГИКа им. Герасимова, преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения, председатель жюри 6-го Самарского кинофестиваля 70/30 Антон Стеллинг; директор «Агентства социокультурных технологий» Самарской области Ольга Кравченко и организатор Самарского кинофестиваля 70/30 Андрей Хорь.Кроме того, во время официального открытия кинофестиваля Вы сможете стать действующим лицом необычного перфоманса, который впоследствии станет частью нового игрового фильма хоррор-мейкера Кирилла Хорнова.Место проведения: ЦРК Художественный им.Т.А.Ивановой (г.Самара, ул. Куйбышева, 105)Программа VI-го Самарского кинофестиваля 70/307 сентября (суббота)11:00-14:00 – показ программы игрового кино14:00-14:45 – открытие фестиваля15:00-15:30 - премьера фильма «Зона зомби» (реж. Кирилл Хорнов)15:30-17:00 – мастер-класс продюсера Владислава Пастернака (Санкт-Петербург) «Как из маленького кино перейти в большое»17:10-19:00 – case-форум «Региональное кино: кейсы городов Поволжья»19:10-21:30 – самарская программа «Сделано здесь» (с представлениями авторов)16+