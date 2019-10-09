9-13 октября в Самаре состоится ХIX Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
9 октября 2019 15:20
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Фестиваль, верный своим традициям, вновь откроет двери для специалистов в области моды и дизайна, для театральных художников, молодых дизайнеров и конкурсантов-экспериментаторов; кульминацией Фестиваля станет грандиозный театрализованный финал для широкой публики, с участием видных деятелей искусства и индустрии моды.
Ежегодный Фестиваль моды и театрального костюма стал культурной традицией нашего региона. Фестиваль определяется как один из знаковых творческих проектов, формирующих имидж региона и известный далеко за его пределами.
За восемнадцать лет проведения на его подиумах были показаны коллекции более тысячи молодых дизайнеров и театральных художников из России и Зарубежья. Молодые дизайнеры из разных городов представят свои авторские коллекции в четырех номинациях: Костюм-реальность, Костюм - художественная идея, Театральный костюм, Перформанс.
В настоящее время закончился эскизный этап Фестиваля. Претенденты на участие представили более пятидесяти эскизных коллекций, выполненных в различной графической манере. География участия, как всегда, очень разнообразна. Это Самара и Самарская область, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Иваново, Набережные Челны, Тюмень, Оренбург, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Оренбург, Ульяновск, Вологда, Сочи и г.Цзилинь, КНР.
Авторы эскизов, получившие не менее половины голосов отборочной комиссии, представят свои коллекции членам жюри в полуфинале.
Лучшие эскизы примут участие в выставке, которая пройдет во время финала Фестиваля. Эскиз победителя украсит полиграфию ХX Фестиваля.
Финал состоится 11 октября в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета. В программе: конкурсный показ лучших коллекций Фестиваля, внеконкурсный показ профессиональных коллекций от брендов Китая, Москвы, Самары и Поволжья. Перед началом мероприятия каждый желающий сможет принять участие в конкурсе «Самый модный гость вечера», проводимым при поддержке Love radio Самара . Победитель будет объявлен на церемонии награждения.
В перерыве в колонном зале театра зрители смогут ближе познакомиться с авторами коллекций, сфотографироваться с лучшими моделями вечера, увидеть выставку эскизов участников XIX Фестиваля и приобрести книги по истории моды.
Финал Фестиваля - одновременно и великолепное праздничное шоу с традиционным аншлагом и, вместе с тем, конкурс с определением и награждением победителей. Кроме различных призов, абсолютный победитель получит Гран-При в размере 100 000 руб. на разработку новой коллекции, который в этом году предоставлен организатором Фестиваля Центром рекламы и дизайна «ОВ27».
Хедлайнерами вечера станут дизайнер Светлана Евстигнеева, художник и скульптор Саша Фролова.
Режиссер-постановщик вечера – Денис Бокурадзе, художественный руководитель Театра-студии «Грань».
13 октября в Историческом парке «Россия – Моя история». (Красноармейская, 131, ТК «ГудОк 3 этаж) в 11:00 завершится Фестиваль открытием выставки Китайского костюма, с присутствием китайской делегации. В рамках Поволжских сезонов откроется выставка китайского костюма из натурального шелка с элементами ручной работы и вышивки от мастерской сохраняющей национальные традиции (г.Цзилинь, КНР), которая будет интересна не только зрителям и гостям Фестиваля, но и самому широкому кругу посетителей, интересующихся искусством, модой, ремеслом и красотой в самом широком смысле, передает пресс-служба горадминистрации.
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