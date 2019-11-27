30 ноября в Самаре состоится поэтический вечер проекта Poetry Collection, посвященный дню рождения Александра Блока.

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Молодежный поэтический проект Poetry Collection приглашает на вечер поэзии Александра Блока. В этом году ему бы исполнилось 139 лет.Стихи Александра Блока насквозь пронизаны символизмом, прекрасными образами и неотъемлемой тоской.Поэт успел пройти сквозь октябрьскую революцию и революцию любовных отношений. Именно он создал образ прекрасной незнакомки.Помимо стихов поэта в программе также прозвучит творчество участников проекта.По окончанию программы будет объявлен свободный микрофон, где любой желающий сможет прочитать стихи А.Блока или стихи собственного сочинения.Начало в 21:00, место проведения: ул. Ерошевского, 5 бар "Труба"Вход свободный12+