12 июня в Самаре состоится торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом

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12 июня 2019 года в 17:00 на площади Славы (г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.210), состоится торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта». В экспозиции – более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме самарских фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Их творческому союзу – более 15 лет, они регулярно радуют жителей губернии фантастическими видами нашего края и всего Поволжья.Организатором выставки выступает телерадиокомпания «Губерния», которая в ознаменование своего 10-летия в 2019 году решила сделать самарцам особый подарок. Идея организации необычной фотовыставки была поддержана Правительством Самарской области.Авиаторы, путешествующие с камерами в руках вот уже 20 лет, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия. Как признаются сами авторы, чтобы охватить реку протяженностью более 3,5 тысяч километров целиком, им пришлось пролететь 60 тысяч километров. Но кадры, которые они сделали, буквально переворачивают представление о знакомых местах. Необычный ракурс, буйство красок и масштаб – всё это захватывает и заставляет по-новому взглянуть на то богатство, которое нас окружает и которое мы должны сохранить.Очень символично, что открытие выставки состоится в знаменательный для всех россиян день. Государственный праздник Российской Федерации – День России – по всей стране отмечают по традиции множеством торжественных праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В этот выходной всех горожан и гостей областной столицы организаторы выставки приглашают на площадь Славы, чтобы увидеть уникальные кадры, сделанные с высоты птичьего полёта. Стоит прийти всей семьёй и насладиться качественными снимками и заново влюбиться в родные края и великую русскую реку Волгу!На мероприятие 12 июня приглашены жители и гости Самары, представители власти, руководители городских и областных ведомств, компаний и организаций, средства массовой информации. В программе – приветствия почётных гостей, концертные номера, фотосессия для гостей.Выставка продолжит свою работу на площади Славы до 25 июня, далее экспозиция будет выставлена на первой очереди набережной. Вход свободный, сообщает пресс-служба облправительства.