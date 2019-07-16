20 июля начинается прием заявок на участие во Всероссийском фестивали памяти Михаила Анищенко

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20 июля 2019 года Центр чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки начинает прием заявок на конкурс, который определит участников VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.Молодые литераторы могут представить:стихотворения общим объемом не более 200 строк;прозаические произведения общим объемом не более 3 авторских листов;стихотворения, прозаические произведения для детей и подростков, объем прозы – не более 3 авторских листов, поэзии – не более 200 строк).Конкурсную работу и анкету нужно отправить по электронной почте: litfest-samara@yandex.ru c пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2019». Работы принимаются до 20 августа 2019 года включительно.Открытие фестиваля состоится 27 сентября 2019 г. в 11.00 часов в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки, (г. Самара, пр. Ленина, 14А). Затем, по сложившейся многолетней традиции, участники и мастера отправляются в оздоровительно-образовательный лагерь «Жигули» (пос. Зольное, Самарская область).В программу мероприятий войдут мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения, экскурсия по живописным местам Жигулей и, конечно, творческий вечер, на котором будут звучать стихи Михаила Анищенко.По итогам Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная волна», куда войдут самые сильные произведения участников мероприятия. Также у молодых литераторов появится возможность получить рекомендации к публикациям в известных литературных журналах и газетах России.