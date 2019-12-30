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Новости /  Общество /  Культура  

Новогоднее представление "Маленький Мук - Деда Мороза внук"состоится на железнодорожном вокзале Самара

30 декабря 2019 14:06
149
Новогоднее представление
Всех желающих приглашают принять участие в новогодней сказке!

6 января 2020 года в 11:00, 15:00 и 17:00 на малой сцене железнодорожного вокзала Самара «Арт-вокзал» Самарским молодежным драматическим театром «Мастерская» проводится новогоднее представление для детей "Маленький Мук - Деда Мороза внук".
Всех желающих приглашают принять участие в новогодней сказке!
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Комментарии


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