200 оживших полотен Виктора Васнецова и Ивана Шишкина: любимые зрителями выставки едут в Самару

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Уже более века дети представляют себе сказочных персонажей – Ивана-царевича, Добрыню Никитича, Илью Муромца, Царевну Лебедь – именно такими, каким их изобразил великий русский художник Виктор Васнецов. С 16 ноября по 15 декабря окунуться в мир волшебных сказок Васнецова смогут жители Самары – именно в этом городе пройдут гастроли выставки «Васнецов. Ожившие полотна» – авторского проекта ростовской креативной студии Р-АРТ. А с 16 по 22 декабря Р-АРТ представит свой флагманский проект «Иван Шишкин. Одинокие леса», который уже успели оценить жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Красноярска.Выставка «Васнецов. Ожившие полотна» – это проект из цикла «Великие русские живописцы», который сочетает в себе современные технологии и классическое искусство. При его создании было использовано около 100 работ знаменитого живописца из музеев со всей России. Уникальный сценарий, разработанный совместно с искусствоведами, озвученный профессиональными актерами под аккомпанемент классической музыки погружает в творчество Васнецова в буквальном смысле.Современные технологии и работа дизайнеров-аниматоров подарят ощущение «ожившей сказки» – лучи солнца заиграют на сияющих доспехах бравых богатырей, зашумят деревья у пруда, где льет слезы по брату Аленушка, вихрь ветра заиграет с кистями ковра-самолета. Ранее проект был представлен сразу в двух городах России – Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. И неизменно пользовался популярностью у зрителей: за билетами выстраивались целые очереди!— В Самаре мы впервые, но уверены, что местные жители оценят по достоинству проект о художнике-гении. Результаты посещения выставки в других городах позволили нам понять, что в людях жив интерес к русскому искусству! «Васнецов. Ожившие полотна» – по-настоящему семейный проект, где дети окажутся в мире знакомых и любимых русских сказок, а взрослые расширят свои познания о жизни и творчестве великого русского художника Васнецова. Особенно актуально это в связи с приближающимися новогодними праздниками, когда каждому из нас хочется привнести в жизнь немного волшебства, — комментирует директор креативной студии Р-АРТ Александр Иванов.Посетителей выставки ожидают сразу два выставочных зала: в первом они смогут погрузиться в атмосферу волшебной сказки благодаря стилистически оформленным зонам отдыха, информационным стендам и фотозонам. Во втором зале гостей проекта ожидает уникальный видеофильм, содержательно представляющий собой единство биографии и творческой деятельности героя. Показанные в фильме полотна — это оригиналы картин из коллекций наиболее выдающихся музейных комплексов, только переведенные в цифровой формат.Экспозиция будет открыта для посещения с 11:00 до 21:00 в ТРК «Аврора-Молл» (ул. Аэродромная, 47А).