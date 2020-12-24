Самарцу предъявлено обвинение в убийстве своего отца

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Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области предъявлено обвинение 41-летнему местному жителю в совершении убийства.

14 декабря 2020 года на территории базы, расположенной в Кировском районе города Самары, в снегу обнаружено тело 62-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением в голову.

Потерпевший пропал 11 декабря 2020 года и несколько дней родственники пытались установить местонахождение мужчины самостоятельно.

Об обнаружении тела потерпевшего в правоохранительные органы сообщил его сын. На место происшествия выехала следственно – криминалистическая группа.

В ходе детального осмотра места происшествия, с применением криминалистической техники, рядом с базой был обнаружен автомобиль, при осмотре которого следователем изъяты орудие преступления и вещественные доказательства в виде одеяла и веревки с биологическими следами.

Удалось установить подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался сын потерпевшего, который, пытаясь ввести следствие в заблуждение, создавал видимость беспокойства за отца и принимал участие в поисках.

14 декабря 2020 года подозреваемый был задержан, при предъявлении обвинения он вину свою не признал. Однако после получения следствием доказательств причастности обвиняемого к совершению убийства и предъявления их злоумышленнику, он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ Самарской области