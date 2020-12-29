Рост киберпреступности подстегнула пандемия COVID-19

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Одним из следствий карантина и самоизоляции стало вынужденное обращение значительной части населения к онлайн-шопингу и электронному банкингу в целом.



В версии Центробанка РФ, дистанционными способами оплаты товаров и услуг начала пользоваться та часть населения, которая до введения ограничений в связи с пандемией COVID-19 приобретала и оплачивала их непосредственно в точках продаж. В силу отсутствия необходимого опыта противодействия злоумышленникам эта категория граждан оказалась повышенно уязвима к социальной инженерии — так в ЦБ РФ называют ставшие знаменитыми звонки от фальшивых «специалистов службы безопасности банка».



Пандемия также подстегнула процесс увеличения числа мошеннических сайтов, где используют схемы хищений, связанные с повседневной хозяйственно-бытовой деятельностью граждан (покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, оплата мобильной связи и так далее). Кроме того, перевод на удаленный режим работы поспособствовал ряду хищений в системах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, пишет СО ОНЛАЙН.



Число кибермошенничеств в 2020 году резко выросло во всей стране. И Самарская область не стала исключением. Здесь рост хищений с банковских счетов или с использованием электронного средства платежа составил 60-70%.



«Средний чек» мошенничеств, по итогам которых жители Самарской области шли писать заявления в полицию, — 1-2 млн рублей. Но и здесь были свои рекордсмены. Так, супруги Барковы из Сызрани после настойчивых звонков с пяти номеров абонентской емкости Москвы и Свердловской области оформили на себя кредиты в нескольких банках и лишились денег на своих счетах. Общий ущерб по этому эпизоду — более 11,106 млн рублей, пишет газета «Самарское обозрение».

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