Застрелившие сотрудников спецсвязи похитили 10 млн рублей и табельное оружие
20 сентября 2019 15:41
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Застрелившие двоих сотрудников спецсвязи в Брянске похитили их табельное оружие. Об этом сообщает портал "Брянские новости".
Кроме того, по данным СМИ, добычей убийц стало около десяти миллионов рублей. После расправы преступники скрылись, они объявлены в розыск.
Как сообщает Лайф, двоих сотрудников спецсвязи застрелили в их офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский рано утром.
Фото © Pixabay
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