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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Задержаны члены ПГ, совершавшие по найму нападение на главу Росимущества в Самарской области

27 июня 2019 18:25
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Захват злоумышленников производился сотрудниками СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело по факту совершения нападения на руководителя Росимущества в Самарской области по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

Установлено, что 10 ноября 2018 года примерно в 20 часов несколько человек, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, где причинили тяжкий вред здоровью мужчине 1969 года рождения. На момент совершения преступления потерпевший являлся врио руководителя Росимущества по городу Москве. Злоумышленники в момент совершения преступления находились в масках, что затрудняло их опознание потерпевшим и свидетелями, присутствующими в доме в момент нападения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было проверено более 2 тысяч владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям удалось раскрыть неочевидное преступление и задержать лиц, причастных к его совершению.

Так, 25 и 26 июня 2019 года было задержано семеро местных жителей, которые подозреваются в причастности как к совершению указанного преступления, так и иных подобных нападений по найму на граждан Самарской области.

Операция по задержанию подозреваемых была тщательно спланирована и проведена сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области и специальных подразделений управления Росгвардии по Самарской области. Захват злоумышленников производился сотрудниками СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам.

Из задержанных лиц в нападении на руководителя ТУ Росимущества в Самарской области подозреваются: Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц. Двое из них свою причастность к совершению преступления в качестве исполнителей подтверждают и дают признательные показания, указывая на то, что нападение совершили по найму, получив в зависимости от роли каждого за совершенное деяние денежное вознаграждение в размере от 125 до 150 тысяч рублей, а телесные повреждения наносили арматурами, дубинками и ножом. Кроме того, задержан посредник в совершении указанного преступления – Андрей Филимошин, который свою причастность отрицает. Однако следствие полагает, что именно он выступал в роли посредника между заказчиком и исполнителями преступления и в том числе, передавал денежное вознаграждение исполнителям.

Основной версией совершенного преступления следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Кроме того, необходимо отметить, что Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц, а также задержанные: Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев участвовали в подобных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области по найму за денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого от 40 до 200 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

По ходатайству следователя судом в отношение двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения другим. По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, проверки показаний на месте происшествия с подозреваемыми, осмотр автотранспорта, на котором передвигались подозреваемые, более 100 допросов и несколько десятков судебных экспертиз.

Расследование всех уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

Видео здесь.


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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