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Жителя Чапаевска будут судить за взятку в 120 тысяч и незаконный оборот наркотиков

27 июля 2020 12:54
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Жителя Чапаевска будут судить за взятку в 120 тысяч и незаконный оборот наркотиков
Он надеялся на отказ в возбуждении уголовного дела за незаконный оборот наркотических средств. 

По версии следствия, 6 апреля 2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете отделения полиции, передал взятку в виде денег в размере 120 тысяч рублей сотруднику полиции, участвовавшему в оперативном эксперименте, положив денежные средства на рабочий стол. Взяткодатель надеялся на принятие процессуального решения в виде вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за незаконный оборот наркотических средств.

Он же, 3 апреля 2020 года незаконно приобрел мефедрон, массой 0, 80 грамма для личного употребления.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Чапаевск Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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