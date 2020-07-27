Жителя Чапаевска будут судить за взятку в 120 тысяч и незаконный оборот наркотиков

189

По версии следствия, 6 апреля 2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете отделения полиции, передал взятку в виде денег в размере 120 тысяч рублей сотруднику полиции, участвовавшему в оперативном эксперименте, положив денежные средства на рабочий стол. Взяткодатель надеялся на принятие процессуального решения в виде вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за незаконный оборот наркотических средств.Он же, 3 апреля 2020 года незаконно приобрел мефедрон, массой 0, 80 грамма для личного употребления.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Чапаевск Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.