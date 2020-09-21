Жительница Новокуйбышевска задержана за хищение денег и ювелирных украшений

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В Отдел МВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из её квартиры похищены золотые серьги и денежные средства. Общий ущерб составил более 60 000 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что подозревает в противоправном деянии свою дочь 1985 года рождения. Как установлено полицейскими, дочь заявительницы ранее была осуждена за кражу и хранение наркотических средств, а сейчас нигде не работает, временно проживает у своей матери.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В ходе опроса 35-летняя женщина призналась в хищении денежных средств и золотых украшений, принадлежащих ее матери. Задержанная пояснила полицейским, что похищенные серьги сдала в ломбард, а денежные средства потратила на собственные нужды.

Следователем СО ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждены уголовные дела о краже, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Судьба похищенных ювелирных украшений устанавливается, сообщает облМВД.