Жительница Новокуйбышевска в кафе лишилась золотого браслета
23 июня 2019 11:08
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В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже золотого браслета, стоимостью 70 тысяч рублей. Женщина рассказала, что пропажу она обнаружила по возвращению домой после посещения одного из городских кафе.
Приехавшие по адресу, указанному в заявлении, участковые уполномоченные полиции городского отдела опросили работников кафе, отработали видеоматериал с камер наблюдения, нашли и опросили свидетелей произошедшего. Сотрудниками полиции было установлено, что в кафе между пострадавшей и сидевшими за соседним столиком посетителями возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе потасовки золотой браслет расстегнулся на руке у женщины и затерялся.
В результате работы правоохранителей была установлена подозреваемая в совершении кражи - ранее не судимая местная жительница 1992 года рождения, участвовавшая в конфликте. Женщина дала признательные показания, объяснив, что нашла браслет после конфликта и решила оставить его себе. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.
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