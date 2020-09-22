Житель Жигулевска обокрал торговый павильон

101

Вернуть удалось половину продукции.

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местного жителя 1981 года рождения. Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему торгового павильона похищены продукты питания.

Полицейские выяснили, что неизвестный в ночное время суток проник в помещение магазина путем отжатия рольставней. Им оказался местный житель 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и рассказал, что частью похищенного имущества он распорядился по своему усмотрению. Вторая часть похищенного была изъята по месту жительства подозреваемого и возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.