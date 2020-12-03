Житель Жигулевска находил закладки и хранил наркотики для себя

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Правоохранители задержали подозреваемого около парка, расположенного на улице Жигулевской, и доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли в карманах куртки и брюк мужчины фрагмент фольги, окурки с остатками табака, полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. В сумке мужчины также было обнаружено наркотическое средство. Установлено, что изъятым является производное наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 5, 99 грамм.

По информации оперативников, подозреваемый нигде не работает и в текущем году привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство при помощи «закладки» и хранил для личного употребления.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.