Житель Самарской области украл тормозной барабан

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило заявление от местного жителя о том, что из принадлежащего его автопогрузчика похищен тормозной барабан.

Причиненый материальный ущерб мужчина оценил как значительный для себя.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев произошедшего и потерпевшего 1989 года рождения. Мужчина пояснил, что погрузчик находился в разобранном виде в гаражном боксе в поселке Сургут, тормозной барабан лежал рядом с погрузчиком.Полицейские провели проверку пунктов приема металлолома, в ходе которой установили, что работниками одной из пунктов действительно была принята похищенная запчасть. Сотрудники полиции выяснили, что на входе в пункт сдачи металла установлены видеокамеры. Стражи порядка изъяли и просмотрели записи, установили предполагаемого злоумышленника.59-летний ранее судимый и неработающий житель поселка Сургут был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел, где во время опроса признал свою вину.Следственным отделением в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.