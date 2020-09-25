Житель Самарской области ночью лишился автоприцепа

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Свой ущерб пострадавший оценил в 28000 рублей.

В полицию обратился житель села Шигоны с сообщением о краже автомобильного прицепа.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили, что автомобильный прицеп был похищен с придомовой территории. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что что к совершению преступления может быть причастен 49-летний житель села Заборовка Сызранского района. Информация подтвердилась, полицейские обнаружили прицеп во дворе дома подозреваемого. Во время опроса злоумышленник признался, что давно обратил внимание на стоявший около дома одной из улиц села Шигоны прицеп. Мужчина приехал за ним ночью и отбуксировал технику к себе домой для использования в личных хозяйственных целях.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В скором времени имущество будет возвращено законному владельцу.