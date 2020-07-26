Житель Кинель-Черкасского района лишился золотых украшений после конфликта с родственницей

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В июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратился местный житель 1972 года рождения с заявлением о хищении золотых украшений: цепочки, тех сережек и трех золотых колец.Сотрудники полиции в ходе опроса потерпевшего выяснили, что, обнаружив пропажу украшений, он заподозрил в краже свою родственницу, какое-то время проживающую с ним в доме. Мужчина также пояснил, что с этой женщиной у него накануне произошел конфликт.Сотрудниками ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в ходе опроса всех проживавших в доме, где хранились украшения, установлено, что к совершению кражи может быть причастна родственница потерпевшего - 1992 года рождения. Подозреваемая в период с апреля по май похищала золотые изделия одно за другим и сдавала в ломбард. Общая сумма ущерба составила 25000 рублей. Сотрудниками дознания похищенные украшения были изъяты из ломбарда и возвращены владельцу.Возбуждено уголовное дело, ссообщает облМВД. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.