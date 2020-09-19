Жигулевские правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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Около одного из домов микрорайона В-1 сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску задержали местного жителя 1990 года рождения по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли в наружном кармане куртки, надетой на мужчине, полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотическое средство мефедрон, общей массой 0, 776 грамм, что относится к значительному размеру.

Во время опроса подозреваемый пояснил, что нашел наркотики в одном из гаражных массивов и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный работает на одном из предприятий города и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.