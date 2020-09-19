Я нашел ошибку
Главные новости:
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции — видео
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции
Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса
Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса
В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов
В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов
Подросток попал под машину в Самаре
Подросток попал под машину в Самаре
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
Футбольного тренера из Сызрани признали лучшим в World Cup 2020
Футбольного тренера из Сызрани признали лучшим в World Cup 2020
В Самарской области машина перевернулась в кювет, двое пострадали
В Самарской области машина перевернулась в кювет, двое пострадали
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.03
-0.16
EUR 88.96
0.33
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жигулевские правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

19 сентября 2020 10:27
184
Жигулевские правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Около одного из домов микрорайона В-1 сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску задержали местного жителя 1990 года рождения по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли в наружном кармане куртки, надетой на мужчине, полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотическое средство мефедрон, общей массой 0, 776 грамм, что относится к значительному размеру.

Во время опроса подозреваемый пояснил, что нашел наркотики в одном из гаражных массивов и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный работает на одном из предприятий города и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
18 сентября 2020  21:33
Один из обвиняемых неоднократно получал от граждан сам  и через посредника денежные средства на общую сумму в 440  тысяч рублей.
В Самаре бывшие сотрудники районной администрации пойдут под суд за взятки с продавцов рыбы
Один из обвиняемых неоднократно получал от граждан сам  и через посредника денежные средства на общую сумму в 440  тысяч рублей. Закон
491
18 сентября 2020  19:50
Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт.
В России пресекли крупную сеть перепродажи билетов в театры через сайты-двойники. Видео
Выйти на подпольную сеть удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт. Закон
439
18 сентября 2020  17:52
Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева.
Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова
Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева. Закон
450
18 сентября 2020  17:38
Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии.
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год (Дополнено)
Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии. Закон
565
18 сентября 2020  17:01
Оперативники установили, что этот случай не единственный. Всего полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей.
Задержан телефонный мошенник, похитивший 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного
Оперативники установили, что этот случай не единственный. Всего полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн... Закон
519
18 сентября 2020  16:41
По версии следствия, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной суммы денег.
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
По версии следствия, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, а также крупной... Закон
465
17 сентября 2020  23:38
В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля по имени Александр пытались привлечь за активное участие в несанкционированном митинге.
В Белоруссии глухонемого судили за то, что «громко выкрикивал лозунги»
В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля по имени Александр пытались привлечь за активное участие в несанкционированном митинге. Закон
552
Весь список
Происшествия
19 сентября 2020  12:24
Подросток попал под машину в Самаре
Подросток попал под машину в Самаре
После оказания медицинской помощи он отпущен домой. Происшествия
150
19 сентября 2020  11:19
В Самарской области машина перевернулась в кювет, двое пострадали
В Самарской области машина перевернулась в кювет, двое пострадали
Авария произошла на дороге «Отрадный – Борское – Новый Кутулук – Богдановка» Происшествия
196
18 сентября 2020  23:15
Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
В заполненной мусором квартире в Петербурге нашли тело мужчины
Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Происшествия
380
Весь список
Криминал
19 сентября 2020  15:01
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции — видео
Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции
Подозреваемый вышел из квартиры, где лежали убитые им дети, и направился прямиком к правоохранителям. Криминал
59
19 сентября 2020  10:27
Жигулевские правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Жигулевские правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Подозреваемый пояснил, что нашел наркотики в одном из гаражных массивов и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. Криминал
179
18 сентября 2020  10:54
В Самарском регионе предотвратили сбыт наркотического вещества 
В Самарском регионе предотвратили сбыт наркотического вещества 
По версии оперативников, подозреваемый  намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом на территории Тольятти. Криминал
381
Весь список
Видео
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1258
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1747
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2085
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2723
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3089
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
3005
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
888
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1489
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1413
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2903
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5649
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5669
Весь список
В центре внимания
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
19 сентября 2020  11:50 
За сутки в Самарской области еще девять человек умерли от коронавируса
На 19 сентября выявлены еще 115 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
375
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
19 сентября 2020  11:44 
С понедельника общественный транспорт, пассажиры которого без масок, не будет продолжать движение до тех пор, пока все не выполнят требование надеть маски
Это необходимо, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа, а также COVID-19. Здравоохранение
297
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
852
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
419
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
488
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
849
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
419
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
488
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1304
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2060
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1493
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
424
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
702
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1252
Весь список