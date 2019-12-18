В суде Самарского района стартуют слушания по объединенному уголовному делу СОФЖИ
18 декабря 2019 10:28
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Им в вину вменяют мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Самарской области, вести процесс будет федеральный судья Анна Давыдова.
Бывший фаворит руководства областного минстроя Реналь Мязитов был взят под стражу осенью 2018 года. Ему в вину вменили эпизоды получения и растраты субсидий, а также вывод 62 гектаров земли в Тольятти и отчуждение 2,5 гектара земли на улице Кутякова в Самаре.
В начале 2019 года в деле Мязитова появился еще один фигурант - директор и собственник СК «Евроальянс» Евгений Вагнер. Ранее компания Вагнера была излюбленным подрядчиком СОФЖИ.
Как считает следствие, с подачи Мязитова и Вагнера бюджет дважды оплатил одни и те же работы по сносу военного городка №94 на 19-м километре Московского шоссе. Причем второй транш оплаты, сумма которого и составляет ущерб от мошенничества, был больше реальной стоимости работ почти в 30 раз, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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