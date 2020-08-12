В самарской квартире нашли более 2 кг наркотиков

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В мае 2020 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 2 отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками ОНК ОП №3 Управления МВД России по г. Самаре и при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК областного главка провели оперативное мероприятие в квартире одного из домов по Московскому шоссе, где временно проживал подозреваемый в покушении на сбыт запрещенных веществ.В ходе обследования квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли: электронные весы, ручную кофемолку с остатками вещества, рулоны фольги и пищевой пленки, пакетики и пластиковые контейнеры, резиновые перчатки и 159 пакетиков с различными веществами светлого цвета.Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что все изъятые правоохранителями вещества являются наркотическими средствами, общим весом свыше 2000 грамм.Задержанный гражданин Российской Федерации 1996 года рождения – ранее не судим, официально не работает, по сведениям сотрудников полиции, приобретал наркотики в теневом сегменте сети Интернет с целью дальнейшей продажи.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.