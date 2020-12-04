В Тольятти задержан офисный воришка

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Добычей стала сумка, в которой находились документы и 63 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдений, установленных внутри офисного центра, опросили работников соседних секций. По версии полицейских, пострадавшая вышла из рабочего кабинета, при этом забыла закрыть двери на ключ. В помещение офиса зашел неизвестный, который похитил оставленную на видном месте женскую сумку.

Проанализировав собранную информацию, оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника, который как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали около одного из домов в Комсомольском районе. По данным полицейских, подозреваемый - житель Тольятти 1976 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что похищенную сумку и документы он выбросил, а денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время похищенные сумка и документы возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.