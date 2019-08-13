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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

13 августа 2019 16:34
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У него изъято свыше килограмма героина и гашиша.
«Сотрудниками ДПС ОГИБДД ГУ МВД России по Самарской области задержан житель города Иваново, подозреваемый в реализации крупной партии наркотических средств.

На улице Куйбышева в городе Тольятти полицейскими за нарушение Правил дорожного движения остановлен автомобиль. Водитель рассказал, что едет из Санкт-Петербурга в Челябинск с попутчиками, которых он нашел при помощи интернет-сервиса. Один из пассажиров вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД. Было принято решение о его досмотре в присутствии понятых. В сумке, рюкзаке и пакете, принадлежащих мужчине, обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным веществом светлого цвета и два с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы установлено, что изъято свыше килограмма героина и гашиша.

Следственным отделом СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ГУМВД по Самарской области. 
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