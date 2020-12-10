В Тольятти задержали подозреваемого в попытке продать свертки с наркотиком

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Оперативникам Тольятти поступила информация о том, что ранее не судимый местный житель 1993 года рождения может быть причастен к покушению на сбыт наркотических средств на территории Автозаводского района.

В ходе отработки полученных сведений оперативники на газоне у дома расположенного по проспекту Степана Разина обнаружили и изъяли семь свертков с порошкообразным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКО УМВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что в свертке находилось наркотическое средство – «4-Метилметкатинон», общей массой 5,65 грамма, что является крупным размером.

В ходе опроса безработный мужчина рассказал, что приобрел наркотики через сеть «Интернет» с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.