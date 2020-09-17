В Тольятти задержали подозреваемого в краже двух велосипедов

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В полицию Тольятти обратились жители Автозаводского района с заявлениями о пропаже велосипедов. Потерпевшие рассказали правоохранителям, что проживают в одном из домов на улице Спортивной и оставили свои велосипеды на лестничной площадке, не зафиксировав тросовым замком.

Сумму ущерба владельцы транспортных средств оценили в 40 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, отработали на причастность к краже лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление безработный 18-летний местный житель, в ходе опроса он рассказал, что похищенные велосипеды сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.