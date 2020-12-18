В Тольятти у пассажира нашли наркотик

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Калина», для проверки документов водителя.

В ходе беседы с полицейскими находившийся в салоне пассажир заметно нервничал, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, в кармане брюк пассажира обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета.



Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть. Для документирования противоправного деяния на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и доставили задержанного в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятый сверток полицейские направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 15,13 грамма. Со слов задержанного, наркотики он хранил и намеревался незаконно сбыть путём размещения тайников-закладок. По данным сотрудников полиции, 23-летний житель Тольятти ранее к уголовной ответственности не привлекался.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.