В Тольятти у мужчины нашли более 400 г марихуаны

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Он пояснил, что собрал растение на одном из пустырей Комсомольского района и хранил его для личного употребления, без цели сбыта.

В рамках проводимой операции «Мак-2020» сотрудникам отдела полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что мужчина 1993 года рождения причастен к незаконному хранению наркотических средств. Участковые уполномоченные задержали подозреваемого возле дома на улице Вавилова Комсомольского района. При общении со стражами правопорядка мужчина заметно нервничал, находясь рядом со своим автомобилем. Полицейские приняли решение досмотреть транспортное средство. В ходе досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта в пакете находилось наркотическое средство – марихуана массой в высушенном виде 415,060 грамма, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что собрал растение на одном из пустырей Комсомольского района и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный 27-лений житель Самарской области ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, сообщает облМВД.