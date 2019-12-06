В Тольятти «транзитный» сбытчик наркотических средств приговорён к 13 годам лишения свободы
6 декабря 2019 13:11
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Прокуратурой г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 30-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого в сбыте наркотических средств.
Судом установлено, что в период с мая по июнь 2018 года, имея возможность свободного передвижения по территории Российской Федерации на служебной машине, находясь в
г. Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях, он совершил 44 преступления, выразившихся в сбыте наркотических средств и покушении на сбыт посредством организации тайников-закладок.
Продолжительное преступное путешествие молодого человека было пресечено правоохранительными органами г. Тольятти.
Суд с учётом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.
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