В Тольятти продавца будут судить за взятку

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По версии следствия, 7 декабря 2019 года обвиняемая попыталась передать взятку в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции, желая избежать административной ответственности.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.