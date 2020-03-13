В Тольятти продавца будут судить за взятку
13 марта 2020 14:00
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По версии следствия, 7 декабря 2019 года обвиняемая попыталась передать взятку в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции, желая избежать административной ответственности.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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