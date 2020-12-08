В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже в коридоре

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У жителя Тольятти 1960 года рождения с банковской карты похищены денежные средства в размере 3 000 рублей. В ходе опроса потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что находился в одном из учреждений города, а заходя в кабинет, забыл свою сумку в коридоре. Выйдя из кабинета, он обнаружил пропажу банковской карты.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место преступления и прилегающую к учреждению территорию, а также изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной в районе места происшествия. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1993 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Со слов злоумышленника, он увидел бесхозную сумку и решив воспользоваться случаем, похитил банковскую карту, после чего расплатился ей несколько раз в одном из магазинов Автозаводского района за продукты питания. По данным правоохранителей, задержанный ранее судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.