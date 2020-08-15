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В Тольятти полицейские раскрыли кражу велосипеда

15 августа 2020 09:53
98
В Тольятти полицейские раскрыли кражу велосипеда
Задержан ранее судимый безработный бомж.

Преступление произошло в дневное время, у подъезда одного из домов, расположенных на улице Юбилейной в Тольятти. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили жильцов дома, осмотрели прилегающую территорию. В ходе осмотра, установлено, что неизвестный злоумышленник перерезал противоугонный трос и похитил велосипед марки «Штерн», оставленный в подъезде дома.

Дежурный направил ориентировку похищенного велосипеда находившимся неподалеку от места преступления полицейским. Двигаясь по маршруту своего патрулирования, полицейские заметили мужчину с велосипедом, который подходил под описание разыскиваемого.
Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление, безработный мужчина 1972 г.р., без определенного места жительства. В ходе опроса задержанный признался в краже. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. В ближайшее время изъятый велосипед будет возвращен законному владельцу. 
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