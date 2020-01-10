В Тольятти молодые люди ограбили магазин

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8 января примерно в 12:45 двое неизвестных молодых людей, находясь в продовольственном магазине, расположенном на улице М. Горького, 36 в Тольятти с применением физического насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении продавца-кассира, открыто похитили из кассы магазина денежные средства в сумме 3400 рублей.Приметы подозреваемых:1. Мужчина на вид 16-18 лет, славянской внешности, рост 165-170 см, худощавый. Был одет: на голове повязка светло синего цвета, балахон серого цвета, спортивные штаны черного цвета, черные кроссовки с белой подошвой, черные перчатки на руках.2. Мужчина на вид 16-18 лет, славянской внешности, рост 167-172 см, худощавый. Был одет: Балахон с капюшоном черного цвета с красной надписью на груди, на лице шарф черного цвета, спортивные штаны черного цвета, черные кроссовки с белой подошвой.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях и местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: в Тольятти 8(8482) 93-45-62, 93-48-52, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).