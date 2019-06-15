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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти грабитель отобрал у девочки телефон

15 июня 2019 11:49
96
В Тольятти грабитель отобрал у девочки телефон
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1973 года рождения. По словам заявительницы, в дневное время суток в подъезде, на её несовершеннолетнюю дочь 2002 года рождения, напал молодой человек. Злоумышленник открыто похитил у неё сотовый телефон, после чего скрылся во дворах.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления может быть причастен ранее не судимый местный житель 1999 года рождения. Полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли залоговый билет на похищенный сотовый телефон.

Возбуждено уголовное дело.  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.
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