В Сызрани преступник пришел домой к пенсионеру и ограбил его

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Полицейские задержали подозреваемого, который покинул город.

Жертвой злоумышленника стал 75-летний пенсионер. Он обратился за помощью к полицейским и рассказал, что неизвестный пришел к нему домой и открыто похитил денежные средства в размере более 20 тысяч рублей.

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» опросили пострадавшего, его соседей, очевидцев произошедшего, провели осмотр жилплощади пенсионера. В результате к полицейским поступила оперативная информация о том, что к противоправному деянию может быть причастен 49-летний местный житель, который покинул город.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, опросили его соседей и знакомых. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчина уехал в столицу. В течение нескольких месяцев он скрывался от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Когда подозреваемый вновь вернулся в Сызрань, то был задержан полицейскими. Мужчина сознался в противоправном деянии и пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД,

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