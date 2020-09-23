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В Сызрани преступник пришел домой к пенсионеру и ограбил его

23 сентября 2020 10:21
159
В Сызрани преступник пришел домой к пенсионеру и ограбил его

Полицейские задержали подозреваемого, который покинул город.

Жертвой злоумышленника стал 75-летний пенсионер. Он обратился за помощью к полицейским и рассказал, что  неизвестный пришел к нему домой и открыто похитил денежные средства в размере  более 20 тысяч рублей.

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» опросили пострадавшего, его соседей, очевидцев произошедшего, провели осмотр жилплощади пенсионера. В результате к полицейским поступила оперативная информация о том, что к противоправному деянию может быть причастен 49-летний местный житель, который покинул город.

Сотрудники уголовного розыска  установили места возможного нахождения подозреваемого, опросили его соседей и знакомых. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчина уехал в столицу.  В течение нескольких месяцев он скрывался от органов следствия и  был объявлен в федеральный розыск.  Когда подозреваемый вновь вернулся в Сызрань, то был задержан полицейскими. Мужчина сознался в противоправном деянии и пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД,

Фото pixabay.com

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