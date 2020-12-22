В Сызрани мошенники забирали себе деньги с одобренных гражданам кредитов

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Окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Сызрань Самарской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2018 года одна из обвиняемых предложила двум своим знакомым реализовать мошенническую схему, в результате которой они похитили денежные средства у граждан.

По данным следствия, девушки 1996 и 1994 годов рождений и мужчина 1991 года рождения обманным путем получали денежные средства, которые кредитная организация одобряла и перечисляла на расчетный счет гражданам. Злоумышленники располагали данными клиентов и имели доступ к их денежным средствам. Граждане узнавали об одобренном кредите уже от коллекторов, которые звонили им с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское», окончено расследование двух таких преступлений. В первом случае займ оформлен на сумму в размере пятидесяти тысяч рублей, во втором – на двадцать тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемые делили между собой.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.