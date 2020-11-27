В Сызрани мошенники обманули индивидуального предпринимателя

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В мае 2020 года обвиняемые путем обмана похитили у индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 10 000 рублей. Ранее они работали у данного «частника» грузчиками, но незадолго до происшествия были уволены.

По данным следствия, злоумышленники попросили случайную знакомую сыграть по телефону роль бухгалтера ИП и потребовать от продавца одного из магазинов по продаже слабоалкогольных напитков, принадлежащих потерпевшему, выдать им заработную плату. Мужчины рассказали трогательную историю, почему вынуждены получить денежные средства именно таким способом, и девушка согласилась оказать помощь.

Находясь в торговой точке, один из преступников позвонил со своего телефона «бухгалтеру» и передал гаджет продавцу. Женщина поверила в разыгранный перед ней спектакль, так как ранее так же по звонку выдавала мужчинам деньги, и без сомнений рассталась с денежными средствами.

В результате оперативно-разыскных мероприятий ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель города Сызрань 1981 года рождения и его не судимый приятель 1975 года рождения задержаны сотрудниками полиции, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемых направлено в Сызранский городской суд, сообщает облМВД.