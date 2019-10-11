В Саратове на место убийства 9-летней Лизы несут цветы и игрушки
11 октября 2019 14:34
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Тропинка у неухоженного гаража утопает в цветах и игрушках. С прошлой ночи жители Саратова приходят сюда почтить память Лизы Киселёвой, которая была жестоко убита прямо на этом месте. Девочка часто проходила этот путь по дороге в школу. Здесь, в ста метрах от собственного дома, школьницу и настиг убийца, ранее судимый Михаил Туватин.
Второй импровизированный мемориал организовали в Лизиной школе. У входа в учебное заведение зажигают свечи, оставляют цветы и мягкие игрушки.
Девятилетняя школьница пропала в Саратове 9 октября — девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей.
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