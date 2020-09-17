В Самарском регионе у нарушителя правопорядка изъято более килограмма марихуаны

37

Мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии у дома по улице Вишневая города Новокуйбышевска за распитие алкогольной продукции в общественном месте задержали местного жителя.

В присутствии понятых, в ходе личного досмотра, у подозреваемого обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения. Мужчину доставили в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. Сотрудникам следственного отдела в ходе опроса подозреваемый пояснил, что растения он собрал в близлежащем от Новокуйбышевска поселке и нес домой с целью личного употребления. В настоящее время версия задержанного тщательно проверяется. Сотрудники органов внутренних дел установили, что в прошлом мужчина 1999 года рождения не привлекался к уголовной ответственности.

Изъятую находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество – марихуана массой 1307 граммов.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.