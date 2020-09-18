В Самарском регионе предотвратили сбыт наркотического вещества 

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По версии оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом на территории Тольятти.

К оперативникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП №22 УМВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который находился около одного из многоэтажных домов на улице 40 лет Победы. Во время общения с сотрудниками полиции местный житель заметно нервничал, в связи, с чем стражи правопорядка приняли решение провести личный досмотр мужчины. В присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного 5 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертами установлено, что в свертках находилось наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой 2,450 гр, что относится к крупному размеру.

Во время опроса задержанный признался полицейским, что намеревался сбыть наркотики бесконтактным способом - посредством «закладок» в разных точках города Тольятти.

По данным оперативников, задержанный - безработный мужчина 1992 года рождения, ранее судимый за кражу, грабеж и за хранение наркотических средств.

В настоящее время следователем СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества и проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.