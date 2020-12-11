В Самарском регионе экспертами-криминалистами раскрыты кражи автомобилей и банковской карты

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В конце октября текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местного жителя о том, что с его банковской карты произошло списание денежных средств в размере пяти тысяч рублей. В ходе опроса пострадавший пояснил полицейским, что накануне он потерял на улице свой мобильный телефон, к которому была привязана его банковская карта.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении 22-летнего задержанного экспертами-криминалистами МУ МВД России «Сызранское» проведено дактилоскопирование. Впоследствии установлено совпадение следов пальцев рук задержанного со следами, которые изъяты осенью прошлого года с мест совершения краж автомобилей», - комментирует начальник экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России «Сызранское» подполковник полиции Андрей Тютьмин.

Тогда в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратились двое жителей района Монгоры. Они рассказали, что с неохраняемых площадок, расположенных рядом с жилыми домами, неизвестные похитили принадлежащие им автомобили отечественного производства.

На местах происшествий эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и обуви, зафиксировали повреждения дверных замков автомобилей. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что в обоих случаях автомобили были вскрыты при помощи отвертки. Кроме того, изъятые с двух автомобилей следы пальцев рук оказались идентичными. В ходе осмотра похищенные транспортные средства полицейские обнаружили неподалеку от мест их парковки.

Свою причастность к хищениям денежных средств и автомобилей, житель Сызрани отрицать не стал. Он рассказал оперативникам, что совершил кражи машин вместе со своим приятелем – тридцатилетним местным жителем, неоднократно ранее судимым за кражи. Похищенные автотранспортные средства отечественного производства задержанный вместе с приятелем планировал сдать в пункт приёма лома цветных металлов. Однако, им этого сделать не удалось из-за технических неисправностей и злоумышленники были вынуждены их оставить недалеко от места парковки. Сотрудники полиции установили местонахождение 30-летнего подозреваемого и задержали его, сообщает облМВД.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в 2019 году возбуждены два уголовных дела.