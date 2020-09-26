В Самарской области задержан работник таксомоторного парка, подозреваемый в краже

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Попытки вернуть утраченное имущество самостоятельно не увенчались успехом, и женщина обратилась за помощью в полицию.



В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступила информация о хищении имущества местной жительницы. Потерпевшая - женщина 1980 года рождения - пояснила сотрудникам полиции, что накануне днем воспользовалась услугами таксомоторной организации, после чего, находясь в лечебном учреждении, обнаружила пропажу сотового телефона. П

Сотрудниками ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий опрошены возможные свидетели происшедшего. Установив с их слов личность и места возможного нахождения водителя, перевозившего женщину из дома в больницу, полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Местный житель 1976 года рождения, несколько лет назад приговоренный судом к обязательным работам за имущественное преступление, рассказал оперуполномоченным уголовного розыска, что обнаружив на сиденье автомобиля телефон, решил оставить его себе. Диспетчеру организации водитель о находке не сообщил, а гаджет спрятал в одном из зданий в селе.



Сотрудники полиции произвели осмотр указанного подозреваемым дома, где под одним из окон обнаружили «тайник» и изъяли похищенный телефон.



В настоящее время похищенное имущество возвращено законной владелице, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.