В Самарской области задержали дачных воров

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В Безенчукском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении краж из дачных домов в ряде сел Самарской области.В марте 2020 года обвиняемые, пользуясь отсутствием хозяев, проникали в жилища на территории сел Александровка и Кануевка Безенчукского района и совершали хищения имущества граждан. Так, в одном из домов ими, в числе прочего, было похищено охотничье ружье, которое впоследствии экспертизой признано огнестрельным.Из материалов уголовного дела следует, что в конце марта 2020 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району была остановлена автомашина с прицепом, в котором находились различные металлические предметы. В ходе опроса о целях поездки водитель и пассажир сообщили, что похитили изделия из домов и придомовых территорий в селе Александровка. Сотрудники полиции сообщили о задержании в дежурную часть. На указанное задержанными место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой провели осмотр и зафиксировали следы преступления. В дальнейшем по всем указанным подозреваемыми адресам проводились следственные действия.Расследование уголовного дела осложнялось тем, что дома, из которых совершались кражи, использовались жителями Самарской области в основном в летний период и владельцы долгое время их не посещали.В отношении ранее судимых обвиняемых были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.1 статьи 266 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению 6 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 60 тысяч рублей, сообщает облМВД.