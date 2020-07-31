В Самарской области серийную мошенницу задержали при поддержке бойцов СОБР

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В полицию в Самаре за помощью обратился местный житель 1936 года рождения, проживающий на ул.Красноармейской областного центра, у которого из квартиры были похищены денежные средства.Как пояснял потерпевший к нему на улице подошла женщина и представилась социальным работником. Под предлогом передачи продуктового набора злоумышленница проникла в квартиру потерпевшего, где попросила у пожилого мужчины разменять ей пятитысячную купюру якобы для выплаты денежной компенсации. Кроме того, женщина попросила хозяина квартиры дать ей пакеты и банки, куда она сложит продукты. После того как женщина ушла потерпевший обнаружил пропажу 85 тысяч рублей и сотового телефона. Сотрудниками полиции проведены необходимые следственные действия. Собраны материалы, способствующие раскрытию преступления: с входной двери подъезда и мебели в квартире изъяты следы пальцев рук, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения по ходу вероятного передвижения злоумышленницы. Составлена и распространена ориентировка с описанием примет подозреваемой среди личного состава полиции самарского и соседних регионов, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.В результате, в конце июня по подозрению в совершении преступления по месту жительства в Чапаевске, в месте компактного проживания лиц цыганской национальности, при поддержке бойцов СОБР Росгардии по Самарской области была задержана местная жительница 1985 года рождения. Как выяснили сотрудники полиции - злоумышленница имеет не отбытый условный срок наказания за аналогичное преступление совершенное на территории Пензенской области. Также задержанная подозревается в краже 160 тысяч рублей у пенсионерки 1937 года рождения, проживающей на ул.Пензенской в Самаре.У следствия есть основания предполагать, что злоумышленница может быть причастна к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Самарской области.В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража" в ОП №9 Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленницы, либо стал свидетелем происшествий с ее участием, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.