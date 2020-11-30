В Самарской области пресекли деятельность наркосбытчиков

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В 2019 году, УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к организации канала поставок особо крупных партий наркотических средств из различных регионов в Самарскую область с их последующим сбытом. Её активными участниками являлись жители г. Самары Азов С.С. и Горшков Р.Е., регулярно осуществляющие поставки как оптовым, так и розничным клиентам.

В январе 2019 года Азов С.С. и Горшков Р.Е. во время осуществления очередной наркооперации, двигаясь на автомобиле по территории Красноярского района Самарской области, задержаны сотрудниками УФСБ. В ходе обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 500 грамм наркотического вещества.

Были возбуждены уголовные дела, виновники получили наказания в виде лишения свободы на 7 и 12 лет, соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.