В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Розыск»

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда преступников, розыску без вести пропавших лиц и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 55 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске. Из них девять лиц, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений: одно за разбой, два за совершение грабежа, два за незаконный оборот наркотических средств, одно за незаконный оборот оружия, два за преступления в сфере экономики и одно за кражу. Установлены и задержаны 25 лиц, в отношении которых ранее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, стражи порядка установили местонахождение 34 без вести пропавших граждан, семи несовершеннолетних лиц, самовольно ушедших из семьи или специализированных учреждений для несовершеннолетних. Все несовершеннолетние живы, противоправных действий в отношении них не совершено. Также идентифицировано девять неопознанных трупов.

Так, например, в Самаре сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя ближнего зарубежья, разыскиваемого за совершение мошенничества. Еще одного иностранца 1983 года рождения правоохранители задержали за организацию незаконной миграции. В Тольятти оперативники установили и задержали мужчину 1986 года рождения, находящегося в розыске за уклонение от выплаты алиментов. Правоохранители иностранных государств уведомлены о задержании разыскиваемых.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно, сообщает облМВД.