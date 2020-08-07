В Самаре задержан сотрудник муниципального учреждения, подозреваемый в получении взятки

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Как следует из собранных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области материалов, начальник участка муниципального предприятия 1973 года рождения, находясь в квартире предпринимательницы, фактически не произведя осмотр системы отопления и тепловых сетей многоквартирного дома в Красноглинском районе Самары, выдал женщине 1960 года рождения акты о готовности их к эксплуатации, получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК РФ по Самарской области в отношении должностного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного, сообщает облМВД.