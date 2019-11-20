В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений.
Новый детский сад заработает в Кошкинском районе области уже в декабре
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.
Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.
Расселение из ветхого и аварийного жилья в СО: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры
В бюджет Самарской области поступит 1,56 млрд рублей.
СО получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов ПФО
сегодня  Среда, 20 ноября, 15:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 63.77
0.02
EUR 70.63
0.1
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша

20 ноября 2019 11:16
117
В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша
Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Соответствующую информацию получила полиция. Вечером возле одного из домов на улице Стара-Загоре подозреваемый был задержан. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом растительного происхождения внутри.

Согласно справке об исследовании, изъятое - гашиш, общая масса которого составила более 9 гр. По информации сотрудников полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 ноября 2019  13:42
Коллектор, мучивший звонками работников детских садов в Новокуйбышевске, заплатит штраф
Коллектор, мучивший звонками работников детских садов в Новокуйбышевске, заплатит штраф
Организацию, попросившую его осуществлять звонки, также оштрафовали.  Закон
92
20 ноября 2019  09:35
Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время
Россиян начнут штрафовать за шум в ночное время
Совфед выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Закон
155
19 ноября 2019  22:32
Он задержан.
В Нижегородской области начальника управления МВД заподозрили во взятке
Он задержан.  Закон
272
19 ноября 2019  19:14
Он получил судимость и условный срок.
Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан
Он получил судимость и условный срок.  Закон
305
19 ноября 2019  16:19
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.  Закон
303
18 ноября 2019  10:42
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие преследование
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»
Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Закон
213
16 ноября 2019  23:10
Опечатано помещение кафе на 30 дней.
Судебные приставы опечатали кафе «Искра» в Самаре
Опечатано помещение кафе на 30 дней.  Закон
513
Весь список
Происшествия
20 ноября 2019  13:30
В Самаре из-за горевшего подвала эвакуировали 65 человек
В Самаре из-за горевшего подвала эвакуировали 65 человек
Площадь возгорания составила 15 кв. м. Происшествия
93
20 ноября 2019  12:36
Utair оштрафовали за голодных детей на борту
Utair оштрафовали за голодных детей на борту
Перевозчик попытался оспорить решение в суде, однако все равно получил штраф. Происшествия
104
20 ноября 2019  12:23
В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.
В Самаре на улице XXII Партсъезда сгорела фура К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
113
Весь список
Криминал
20 ноября 2019  11:40
Житель Новокуйбышевска решил проводить случайного знакомого до дома и ограбил
Житель Новокуйбышевска решил проводить случайного знакомого до дома и ограбил
Он ударил мужчину в лицо, забрал портмоне, гаджет и скрылся. Криминал
222
20 ноября 2019  11:16
В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша
В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша
   Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Криминал
116
19 ноября 2019  13:16
В Самаре начальник налоговой, задержанный на взятке, объявлен в федеральный розыск
В Самаре начальник налоговой, задержанный на взятке, объявлен в федеральный розыск
Он ушел из больницы в неизвестном направлении. Криминал
250
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
275
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
271
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
538
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
695
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
508
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
379
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
488
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1566
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2160
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1469
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1768
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1952
Весь список

Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные