В Самаре задержан подозреваемый в незаконном обороте гашиша

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Соответствующую информацию получила полиция. Вечером возле одного из домов на улице Стара-Загоре подозреваемый был задержан. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом растительного происхождения внутри.Согласно справке об исследовании, изъятое - гашиш, общая масса которого составила более 9 гр. По информации сотрудников полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.