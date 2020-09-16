В Самаре возбуждено уголовное дело по факту создания наркопритона

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Задержанный за определенное вознаграждение разрешал молодым людям собираться у него дома для употребления наркотиков.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в квартире на улице Физкультурной задержан 40-летний житель областной столицы, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение разрешал молодым людям собираться у него дома для употребления наркотиков. По данным сотрудников полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.